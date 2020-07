Inspektorët do të shqiptojnë gjoba nëse nuk respektohen masat që hyjnë në fuqi nga sonte

Drejtori i Inspektoratit të Prishtinës, Adonis Tahiri, ka njoftuar se inspektorët janë gati për të monitoruar respektimin e masave të reja të Qeverisë kundër përhapjes së koronavirusit.



Tahiri ka shkruar në Facebook se gjobat nuk janë qëllim, por po bëhen të domosdoshme.



“Sonte fillon zbatimi i masave të reja të Qeverisë. Inspektorët e Prishtinës do të jenë në krye të detyrës për mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre masave. Gjoba nuk është qëllim në vete, por po bëhet mjet i domosdoshëm”, ka shkruar Tahiri.



Ai ka apeluar që të respektohen masat e Qeverisë.



“Andaj, ju lutem, respektoni masat! Kujdesuni për veten dhe për të tjerët rreth jush!”, ka shkruar Tahiri.



Kujtojmë se Qeveria e Kosovës të dielën mbrëma ka miratuar masat e reja për parandalimin e përhapjes së COVID-19.



Restorantet, kafenetë, klubet e natës dhe ndërmarrje tjera të ngjashme që ofrojnë shërbime të gastronomisë kudo në Kosovë nga sot e kanë të ndaluar që të ofrojnë shërbime brenda.



Përveç që këto ndërmarrje do të mbyllen tërësisht nga ora 21:00 deri në orën 05:00, ato s’do të mund të punojnë në hapësira të mbyllura as jashtë këtij orari.



“Nga data 6 korrik 2020, të gjitha subjekteve që ofrojnë shërbime të gastronomisë (restorantet, kafiteritë, klubet e natës dhe të ngjashme): Iu ndalohet funksionimi nga ora 21:00 deri në 05:00 në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës; Jashtë këtij orari mund të punojnë vetëm në hapësira të hapura duke respektuar distancën prej 1.5 metrash hapësirë ndërmjet tavolinave, si dhe shërbimet “merre me vete”, thuhet në pikën 9 të vendimit të qeverisë.