IKSHPK uron Fitër Bajramin, bën thirrje për zbatim të rekomandimeve për mbrojtje nga COVID-19

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ua uron të gjithë besimtarëve myslimanë Fitër Bajramin.

Me këtë rast, IKSHPK shprehë mirënjohje dhe respekt për përkushtimin që besimtarët kanë treguar gjatë gjithë muajit të Ramazanit në zbatimin e rekomandimeve tona. Ne besojmë se një mënyrë e këtillë e manifestimit të besimit do të tregohet edhe gjatë festës së Bajramit të Madh.

Prandaj, duke pasur parasysh se rreziku nga COVID-19 nuk ka kaluar ende, IKSHPK bënë thirrje që në këto ditë feste të shmangen vizitat tradicionale tek familjarët dhe tek njëri-tjetri, dhe të vazhdohet me zbatimin e rekomandimeve të IKSHPK dhe të MSH, ashtu siç jeni udhëzuar gjithashtu edhe nga Bashkësia Islame e Kosovës.

Sakrificën dhe kujdesin tonë për të ruajtur shëndetin e të gjithëve le ta konsiderojmë si një vlerë sublime. Vetëm me kujdesin e shtuar të të gjithëve, me përkushtimin dhe angazhimin e përbashkët do të mund ta tejkalojmë këtë situatë.

Lutemi që solidariteti dhe mirëqenia të mbizotërojë mes nesh, me shpresën që festimet e ardhshme të shënohen sipas traditës dhe në rrethana të tjera më të mira.