IKSHPK: Cilësia e ujit në rajonin e Prishtinës, brenda standardeve të parapara

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, njofton se reshjet e fundit të shiut nuk kanë ndikuar në cilësinë e ujit të pijes. Sipas këtij instituti uji i pijes në rajonin e Prishtinës është brenda standardeve të parapara për ujin e pijes.

Ky është njoftimi i plotë:

CILËSIA E UJIT PËR PIJE NË KOSOVË DHE NË RAJONIN E PRISHTINËS

Bazuar në rezultatet e monitorimit të ujit për pije në Prishtinë, të bëra në laboratorët e Institutit Kombëtar të gjithë parametrat kimik dhe bakteriologjik rezultojnë brenda standardeve të parapara me rregulloret për cilësinë e ujit për pije, UA 16/2012.

Në bazë të parametrave të analizuar uji nga ujësjellësi është brenda standardeve të parapara për ujin e pijshëm.

Analiza e ujit bëhet çdo ditë në përputhshmëri me standardet e parapara me UA16/2012 dhe DËD 98/83/EC. Në kohën e pandemisë, monitorimi është sforcuar si nga ana e Qendrës për monitorim të ujit në IKSHPK ashtu edhe në monitorimin operativ në Kompanitë Rajonale të Ujit.

Ditëve të fundit kemi pasur reshje të shtuara në disa rajone të Kosovës dhe komunës së Prishtinës, është shkaktuar ngritje e nivelit të ujit në disa lumenjë të Kosovës dhe liqej akumulues.vKëto sasira nuk kanë shkaktuar vërshime (pos në disa fshatra të Komunës së Podujevës), por kanë ngritur nivelin e liqejve akumulues ku kanë përmirësur furnizimin me ujë të rajonit të Prishtinës përmes KRU “Prishtina”.

IKSHPK do të vazhdojë me monitorimin e cilësisë së ujit për pije sipas kompetencave ligjore në fuqi me përgjegjësi të lartë profesionale.

Situata epidemiologjike është në kontrollë të vazhdueshme nga ekipet kujdestare të Institutit Kombëtar dhe çdo ndryshim i situatës epidemiologjike do të pasojë me rekomandime të reja.