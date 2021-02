I gjenden shtatë kilogramë narkotikë në vendkalimin kufitar Vërmicë – policia ndalon dy persona për 48 orë

Rreth 7 kilogramë narkotikë janë konfiskuar nga Policia e Kosovës gjatë një kontrolli sot në vendkalimin kufitar Vërmicë, me ç’rast dy persona janë ndaluar për 48 orë.

Rasti ka ndodhur rreth orës 16:05, kur personat e dyshuar me automjetin e tipit “Renault Clio”, ngjyrë e kuqe, targat e njohura për policinë, kanë ardhur për të hyrë në territorin e Kosovës.

Pas dyshimeve të ngritura, zyrtari kompetent policor ka kërkuar selektimin për kontroll të hollësishëm në vijën e dytë nga njësiti antikontrabandë i Doganës së Kosovës dhe policia.

Gjatë kontrollit në pjesët anësore te ulëset e pasme të automjetit është hasur një sasi e dyshuar e substancës narkotike e mbështjellë me qese najloni – rreth 7 kilogramë sipas matjeve fillestare.

Njësiti i antidrogës së Policisë së Kosovës në Prizren është informuar për t’u marrë me procedurat e mëtejme lidhur me rastin, përfshirë matjet e sakta-peshën dhe detaje tjera.

Me vendim të prokurorit dy personat e dyshuar janë ndaluar për 48 orë, dhe të gjitha veprimet e mëtutjeshme ligjore do të ndërmerren në bashkërendim me autoritetet kompetente të drejtësisë, njofton Policia e Kosovës.