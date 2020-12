Hoti: Të dakordohemi për presidentin ose ulemi e flasim datën e zgjedhjeve

Kryeministri Avdullah Hoti beson se partitë politike do të arrijnë konsensus për ta kaluar edhe projektligjin për buxhetin e vitit të ardhshëm.

Hoti, në një intervistë në kuadër të “Javës së Gruas”, i ka ftuar subjektet politike që të bëhen bashkë për çështje të tilla.“Jemi në një situatë vërtetë specifike dhe ftesa ime edhe nga kjo studio është që të bëhemi bashkë për çështje të rëndësisë nacionale…. Besoj që po. Do ta arrijmë një konsensus për ta kaluar edhe buxhetin”, tha Hoti. “Unë pres, mbes me shpresë që do ta arrijmë këtë konsensus për ta kaluar buxhetin”, shtoi ai.

Hoti tha se pasi të jenë miratuar çështjet me rëndësi nacionale, partitë mund t’i vazhdojnë diskutimet për çështje të natyrës politike, teksa tha se edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit, partitë duhet të ulen për të diskutuar me njëra-tjetrën.

“Unë besoj që duhet të ulemi në tryezë… Secila parti le ta jep vlerësimin e saj, opinionin e vet se si e sheh daljen nga kjo situatë”, tha Hoti.

Ai i përmendi edhe zgjedhjet, si opsion i mundshëm.“Nëse nuk ka një vullnet të tillë, në rregull, bisedojmë për datën e zgjedhjeve”, tha Hoti.