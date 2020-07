Hoti raporton të premten në Kuvend për rifillimin e dialogut

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani iu është përgjigjur pozitivisht kërkesës për raportim të kryeministrit Avdullah Hoti për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi.



Ajo tha se pas diskutimeve me kryesinë kanë vendosur që të premten në ora 12:00, shefi i ekzekutivit të raportojë tek të zgjedhurit e popullit.



Kështu u shpreh Osmani i bëri pas një konference të përbashkët për medie me kryetarin e PD-së, Lulzim Basha.



Hoti, javën e kaluar, ka takuar presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, me ndërmjetësimin e zyrtarëve të lartë evropianë.



Takimi ka qenë i pari i drejtpërdrejtë midis përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë, qysh në fund të vitit 2018.