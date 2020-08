Hoti: Po përgatitet udhëzuesi për mënyrën e organizimit të vitit të ri shkollor

Kryeministri i vendit, Avdullah Hoti, ka thënë se në përputhje me vendimin e Qeverisë të datës 28 korrik 2020, MASH dhe IKSHP po përgatisin udhëzuesin për mënyrën e organizimit të vitit të ri shkollor nga 1 shtatori.

Ai ka theksuar se vendimi final për hapjen e shkollave do të ndikohet nga gjendja epidemiologjike, njofton Klan Kosova.

“Në procesin e vendimmarrjes do të përfshihen plotësisht komunat, të cilat do të kenë përgjegjësi që të zbatojnë udhëzimet. Gjatë javës që vjen, do të jemi në kontakt me kryetarët e komunave dhe drejtorët për arsim për të diskutuar modalitetet e mundshme të fillimit të vitit shkollor”.

“Jemi duke shqyrtuar edhe platformat e ndryshme të ndihmesës për stafin mësimdhënës dhe nxënësit, sidomos në organizimin më të mirë të punës praktike në arsimin e mesëm profesional”.