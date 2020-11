Hoti: Partitë të dakordohen për presidentin, ose zgjedhje të reja

Kryeministri Avdullah Hoti tha se është krijuar rrethanë e re pas aktakuzave nga Gjykata Speciale dhe dorëheqja e presidentit Hashim Thaçi.

Për këtë Hoti tha se janë dy rrugë që partitë politike duhet t’i ndjekin, të dakordohen për kandidatin e presidentit ose për zgjedhjet e parakohshme.

“Ende nuk ka konsultime me parti politike, besoj se shpejti do të ulemi të gjitha partitë për të gjetur zgjidhje. Unë në këtë moment jam i angazhuar për menaxhimin e pandemisë në këtë situatë të rëndë me Covid-19”, tha ai.

Kryeministri Hoti nuk ka komentuar deklaratat e fundit të Listës serbe lidhur me qëndrimet e tyre për koalicionin qeverisës dhe mungesën e tyre në kuvend.