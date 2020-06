Hoti: Keni kujdes, mund të ndodhë vala e dytë e COVID-19 në Kosovë

Kryeministri Avdullah Hoti ka deklaruar se në bazë të trendit të ditëve të fundit me raste të reja të infektimeve me koronavirusin e ri, Kosova mund të përfshihet nga vala e dytë e infektimeve me COVID-19.



Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, Hoti i ka lutur qytetarët që të vendosin maska gjatë gjithë kohës në hapësira publike, të shmangin prekjen e syve, hundës e gojës me duar të papastra dhe të mbajnë distancën fizike, transmeton lajmi.net.



Postimi i plotë nga Hoti:



Të dashur qytetarë,



Vendi ynë mund të përfshihet nga vala e dytë e infektimeve me virusin #COVID19! Në bazë të trendit të ditëve të fundit me raste të reja të infektimeve, ky rrezik është shumë real. Mund të preken edhe më shumë jetë njerëzish, do të thellohet kriza ekonomike, ndërsa do të stërngarkohet sistemi i shëndetësisë!



Prandaj ju lus që t’i keni parasysh masat obligative për mbrojtje:



● Vendosni maska gjatë gjithë kohës në hapësira publike

● Shmangni prekjen e syve, hundës dhe gojës me duar të papastërta

● Pastroni dhe dezinfektoni shpesh objektet dhe sipërfaqet e prekura siç janë tavolinat, tastierat, telefonat, parmakët dhe rezat e dyerve

● Mbajeni distancën fizike

● Nuk lejohet më shumë se 1 person në 8 metra katrorë në lokale

● Pronarët e lokaleve janë të obliguar të publikojnë numrin maksimal të lejuar të personave para hyrjes së lokaleve



Lehtësimi i masave për lëvizje të lirë ka qenë i domosdoshëm, por shfrytëzoj rastin që t’ju bëj thirrje sërish që t’i zbatoni me përpikmëri masat mbrojtëse. Ne kemi hartuar një “Manual për mbrojtje nga përhapja e COVID-19”, ndërsa Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, do të angazhojë rreth 200 profesionistë shëndetësorë që do të monitorojnë zbatimin e këtyre masave!



KUJDES, rreziku është real! #mbajedistancen