Hidhet shorti për 1/8 e finales në Ligën e Kampionëve: Barça përballë PSG-së, lehtë për Realin dhe Juventusin

Është tërhequr shorti për 1/8 e finales në garën më të madhe evropiane për klube, Ligën e Kampionëve.

Finalja e madhe e këtij viti do të mbahet në Stamboll të Turqisë, derisa 16 skuadra kërkojnë një biletë për fainle.

Si gjithmonë edhe kësaj radhe shorti ka rezervuar disa përballje tejet interesante në Ligën e Kampionëve.

Kampioni në fuqi i Evropës, Bayern Munich do të përballet me Lazion e futbollistëve shqiptarë si Vedat Muriqi e Thomas Strakosha.

Takim tejet interesant do të jetë ai mes gjigantit spanjoll Atletico Madrid dhe atij anglez Chelsea.

Liverpooli i trajnerit Jurgen Klopp do të luaj me një skuadër gjermane, pasi përballet me gjysmëfinalistin e vitit të kaluar RB Leipzig.

Kampioni në fuqi i Italisë, Juventusi do të luaj përballë kampionëve të Portugalisë, Portos.

Ndeshja më e fortë e këtij raundi do të jetë ai mes Barcelonës dhe Paris Saint Germain.

Real Madridi ka pasur fat në short, teksa do të përballet me skuadrën italiane Atalanta.

Çiftet e 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve:

Borussia Moenchegladbach – Manchester City

Lazio – Bayern Munich

Atletico Madrid – Chelsea

RB Leipzig – Liverpool

Porto – Juventus

Barcelona – Paris Saint Germain

Sevilla – Borussia Dortmund

Atalanta – Real Madrid /