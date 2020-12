Hidhet shorti i Europa League, këto janë përballjet

Është hedhur shorti në në Nyon të Zvicrrës për garën e dytë më të madhe evropiane për klube, Ligën e Evropës.

Përballje interesante do të ketë, ku kryendeshja është ndërmjet Real Sodiedad – Manchester United dhe Benfica – Arsenal.

Kjo do të thotë që Adnan Januzaj do të rikthehet në Old Traford edhe një herë, por kësaj radhe si kundërshtar.

Këtu mund ti shihni të gjitha duelet sipas shortit.

Wolfsberg – Tottenham Hotspur

Dynamo Kyiv – Club Brugge

Real Sociedad – Manchester United

Benfica – Arsenal

Crvena Zvezda – AC Milan

Antwerp – Rangers

Slavia Praga – Leicester City

RB Salzburg – Villareal

Braga – Roma

Krasnodar – Dinamo Zagreb

Young Boys Bern – Bayer Leverkusen

Molde – Hoffenheim

Granada – Napoli

Maccabi Tel-Aviv – Shakhtar Donetsk

Lille – Ajax