Haskuka: Kosova ka shpallur gjendjen e emergjencës për shëndetin publik, kjo është e mjaftueshme

Kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka, njëherit pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje, ka kritikuar presidentin Hashim Thaçi për kërkesën e tij për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në vend për shkak të COVID-19.



Haskuka e ka quajtur këtë veprim papërgjegjshmëri të lartë ndërsa kërkesën si të palogjikshme, të panevojshme dhe që mund të krijojë vetëm panik.



Sipas tij, Qeveria e Kosovës e ka menaxhuar mjaft mirë situatën me koronavirusin ndërsa të gjitha institucionet janë duke punuar mjaft mirë dhe se nuk rrezikohet rendi kushtetues.



Postimi i plotë i Mytaher Haskukës:



Deri më tani Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë janë duke menaxhuar situatën me pandeminë COVID-19 në mënyrë profesionale. Këtë nuk po e them unë por po e thonë qytetarët por edhe gjithë organizatat ndërkombëtare që janë duke monitoruar situatën në nivel global. Së fundi e dhe Ambasadori amerikan përgëzoi qeverinë për menaxhimin e situatës.



Institucionet po bëjnë punën e tyre, profesionistët mjekësor janë duke punuar me përgjegjësi. Qytetarët janë duke i respektuar të gjitha masat duke treguar një përgjegjësi të lartë qytetare. Për më tepër edhe bizneset kanë vazhduar prodhimin dhe tregu është stabilizuar.



Në këtë situatë del ai që do të duhej të jetë më i përgjegjshëm dhe tregon papërgjegjshmëri të lartë. Kërkesa për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme është kërkese që nuk ka bazë as në statistikat nga terreni e as në legjislacion. Kjo kërkesë nuk ka logjikë, është e panevojshme dhe mund të krijojë vetëm panik.



Në këto situata duhet lënë politikën anash dhe duhet vepruar me fakte. E faktet janë që Kosova ka shpallur gjendje të emergjencës për shëndetin publik dhe kjo është e mjaftueshme. Kosova është duke u ballafaquar me problemin mjaft mirë, gjith a institucionet janë duke punuar si më mirë dhe nuk po na rrezikohet rendi kushtetues.



Leni profesionistët të kryejnë punën ose së paku mos i pengoni!