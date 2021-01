Haskuka jep një lajm të mirë për prizrenasit

Ministria e Shëndetësisë i ka propozuar Qeverisë së Kosovës masat e reja kufizuese kundër COVID-19.

MSh ka propozuar që masat të lehtësohen për disa sektorë, duke vënë në theks edhe zgjatjen e orarit të qarkullimit në bazë të masave nëpër komuna me rrezik të ulët, të mesëm e të lartë.

E ky lajm ka gëzuar kryetarin e Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka i cili përmes një statusi në Facebook ka bërë të ditur se komuna që ai drejton nga nesër do të jetë me rrezikshmëri të ultë dhe me masat e reja gastronomia dhe gjithë operatorët ekonomikë do të punojnë deri në orën 22:00.

Ky është statusi i tij i plotë:

Sot edhe një lajm I mirë 🙂

Prizreni vazhdon të jetë ndër komunat me rrezikshmëri të ultë dhe me masat e reja gastronomia dhe gjithë operatorët ekonomik do të punojnë deri në orën 22:00. Vendimi i qeverisë hyn në fuqi nga nesër.

Vazhdojmë me masa individuale

Maska- Distancë-Higjienë