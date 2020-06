Haradinaj-Stublla flet edhe me homologun turk, e falënderon për ndihmën në kohë pandemie

Ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj-Stublla, ka zhvilluar një bisedë telefonike edhe me homologun e saj turk Mevlüt Çavuşoğlu, të cilin e ka falënderuar për ndihmën e dhënë Kosovës, gjatë kohës së pandemisë.

Po ashtu në këtë bisedë telefonike është biseduar edhe për harmonizimin e agjendës dhe prioriteteve të Kosovës, sidomos tani që do të jetë kryesuese e radhës pas Kosovës e Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore.

“Në vazhdën e telefonatave nga miqtë e Kosovës, biseduam edhe me homologun turk z. Mevlüt Çavuşoğlu. Shpreha falënderimin për ndihmat mjekësore dhe pajisjet mbrojtëse që dërgoi Turqia për të ndihmuar Kosovën në përballjen me pandeminë, si dhe për mbështetjen në të gjitha proceset e shtetndërtimit të Kosovës. Bisedova me z. Çavuşoğlu për harmonizimin e agjendës dhe prioriteteve të Kosovës, sidomos tani që do të jetë kryesuese e radhës pas Kosovës e Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore”, ka shkruar në Facebook, Ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj-Stublla.