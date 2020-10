Haki Rugova sot del para Gjykatës

Sot do të mbahet seanca dëgjimore për kryetarin e Istogut, Haki Rugovën që u arrestua për keqpërdorim të detyrës.

Këtë e ka bërë të ditur avokati Besnik Berisha, i cili ka thënë se ato çka i ka thënë prokuroria për këtë rast nuk janë të vërteta.

Seanca dëgjimore do të mbahet në Gjykatën Themelore në Pejë, në ora 10.

Njoftimi i plotë i Berishës:

Kolegeve gazetare qe me kane telefonuar sot me dhjetera here per te marr informata/prononcim lidhur me ceshtjen e z. Haki Rugova, u kerkoj ndjese per pamundesine me ju lajmeru per shkak te angazhimeve te shumta qe kisha.

Per ata qe kane interesim, ju njoftoj se seanca degjimore tek Gjyqtari i Procedures Paraprake eshte planifikuar te mbahet neser, ne oren 10:00, ne Gjykaten Themelore ne Peje.

Neser kemi shume per te thene !

Mbani mend:

E verteta nuk eshte ajo cfare eshte shkru e thene nga Prokuroria dhe mbi ate nuk do te mund te ndertohet drejtesia…!