Guterres: Nevojiten 35 miliardë dollarë për sistemin kërkimor COVID-19

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres bëri thirrje sot për një hap të madh në financimin e iniciativës së OBSH-së për të shpejtuar zhvillimin e vaksinave, terapeutikës dhe diagnostikimit të COVID-19.

Projekti, i njohur si “Aksesi në Përshpejtuesin e Mjeteve COVID-19 (ACT)”, ka marrë tre miliardë dollarë, që Guterres e quajti një shumë kritike si një financim fillestar.

“Por tani na duhen 35 miliardë dollarë më shumë për të shkuar nga fillimi, te zgjerimi dhe ndikimi”, tha kreu i OKB-së.

“Ekziston një urgjencë e vërtetë për këtë shifër. Pa një injektim prej 15 miliardë dollarësh gjatë tre muajve të ardhshëm, duke filluar menjëherë, ne do të humbasim dritaren e mundësisë për të përparuar më tej në kërkime, për të ndërtuar stoqe paralelisht me licencimin, për të filluar me marrjen dhe dorëzimin e diagnostikimeve të reja dhe terapeutikës, si edhe për të ndihmuar vendet të përgatiten për të përmirësuar vaksinat e reja kur të mbërrijnë”, shtoi ai.

Nisma, e cila u nis në një konferencë donatorësh në Bruksel në maj, mbron shpërndarjen e drejtë të vaksinave dhe ilaçeve të ardhshme në vendet në zhvillim dhe ato të zhvilluara.