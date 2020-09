Greqia tani është një shtet mashtrues në Mesdheun Lindor, duke tejkaluar dhe kapërcyer vijën, tha sot zëdhënësi i partisë qeverisëse Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti), Omer Çelik, raporton Anadolu Agency (AA).

Turqia nuk do të pranojë e as nuk do të falë asnjë veprim ose blof kundër politikës së saj “Atdheu i Kaltër” në territorin e saj detar, tha Çelik para përfaqësuesve të mediave pas një takimi të bordit të partisë.

Në lidhje me veprimet e Francës në rajon, e cila ka mbështetur përpjekjet greke për të kufizuar Turqinë në brigjet e saj, ai tha se Franca nuk fiton asgjë duke sjellë mjete luftarake në Mesdheun Lindor ose duke mbajtur stërvitje me administratën e Qipros Greke.

Muajin e kaluar, dy aeroplanë luftarakë të Forcave Ajrore Franceze dhe një aeroplan ngarkesë C-130 zbarkuan në Qipron Greke, duke u bazuar në një marrëveshje të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes.

Nëse presidenti francez Emmanuel Macron përpiqet të tërheqë një vijë të kuqe në “Atdheun e Kaltër” të Turqisë, Turqia do të përgjigjet, shtoi Çelik.

Greqia është përpjekur të kufizojë në mënyrë të paligjshme territorin detar të Turqisë, duke u përpjekur ta fusë atë në brigjet e saj bazuar në ishujt e vegjël grekë pranë bregdetit turk.

Turqia është argumentuar se palët duhet të ulen për dialog për të arritur një zgjidhje fituese për të dyja palët të bazuar në ndarjen e drejtë.

Greqia së fundmi ka kryer stërvitje ushtarake, përfshirë edhe me Francën, që synojnë të ndalojnë Turqinë në synimin e saj për të kërkuar energji, si dhe ka armatosur në mënyrë të paligjshme ishujt në Egje, duke shkelur traktatet e paqes.

Marrëveshja e fundit e përcaktimit detar të Athinës me Egjiptin shkel gjithashtu shelfin kontinental të Turqisë dhe të drejtat detare, duke shkaktuar tensione të mëtejshme midis dy fqinjëve.

Qasja e njëanshme e Francës që inkurajon Athinën ka përkeqësuar më tej tensionet.