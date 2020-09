Gratë palestineze pohojnë abuzime seksuale në burgjet izraelite

Dena Karmi, një grua palestineze 41-vjeçare, e cila kaloi 16 muaj në burgjet izraelite, kujton një histori tronditëse të abuzimit seksual, me të cilën u përball pas hekurave.

Trupi i saj ende dridhet teksa rrëfen seancat e marrjes në pyetje gjatë netëve nga oficerët meshkuj të inteligjencës izraelite. Në çdo moment, ajo u poshtërua dhe më afër abuzimit ekstrem seksual.

Ashtu si Karmi, shumë gra palestineze kanë raportuar abuzim seksual, duke filluar nga ekspozimi në kërkimet ekstreme të gropës në kohën e pranimit në burgjet izraelite.

Duke folur për Anadolu Agency (AA), Karmi tha se ajo i ishte nënshtruar ngacmimit seksual për dy ditë në Qendrën e Hetimeve në Ashqelon.

“Kur nuk pranova të heq rrobat e mia, rojtari i burgut më sulmoi. Mi shqeu mbathjet dhe filloi kontrolle të turpshme”, tha ajo derisa përshkroi momentet e saj të para në qendrën e paraburgimit.

Karmi u arrestua në korrik të vitit 2018 nga shtëpia e saj në Hebron, qytet palestinez në Bregun Perëndimor jugor, 30 kilometra në jug të Kudsit, dhe u dënua me burgim prej 16 muajsh.

Ajo u mbajt për gjoja pjesëmarrje në aktivitete shoqërore të lidhura me lëvizjen e rezistencës Hamas në qytetin Hebron me gjashtë gra të tjera.

“Abuzimet verbale seksuale janë pjesë e një politike të organizuar për të futur poshtërim dhe torturë kundër të gjithë të burgosurve palestinezë, veçanërisht kundër grave dhe fëmijëve”, tha Sahar Francis, drejtoresha e Addameer (fjala arabe për ndërgjegjen), një grup i të drejtave të njeriut dhe mbështetjes për të burgosurit.

Ajo tha se autoritetet izraelite e kanë bërë ngacmimin seksual si mjet për të ushtruar presion mbi të burgosurit veçanërisht në seancat e marrjes në pyetje.

Tetë ditë pas ndalimit në burgun Shikma në Ashkelon, Karmi ishte shumë e stresuar dhe e humbi vetëdijen disa herë.

Sipas saj, hetuesit shfrytëzuan situatën e saj dhe përdorën gjuhë fyese.

Sjellja poshtëruese e hetuesve

Bashkëshorti i saj Nashat Karmi u vra në vitin 2010 nga ushtria izraelite gjatë një përplasje. Duke përdorur situatën e saj të të jetuarit vetëm, hetuesit vazhdimisht e akuzuan atë duke u tentuar marrëdhënie të paligjshme seksuale.

“Kjo ishte shumë poshtëruese dhe e tmerrshme, veçanërisht kur hetuesi po sillej në mënyrë të çuditshme duke u përpjekur të më provokonte. Dikur gjatë marrjes në pyetje natën, hetuesi mashkull po përpiqej të afrohej, madje duke treguar fotot e tij të papërshtatshme në banjë me kostum noti”, tha ajo.

Gruaja palestineze më tej tha se derisa duart e saj ishin prangosur pas, hetuesi i afrohej me frymëmarrje në fytyrë.

Ai madje e akuzoi atë për një marrëdhënie seksuale me oficerë të tjerë të inteligjencës, të cilët e kishin marrë në pyetje më herët.

Karmi kujtoi se seancat e marrjes në pyetje, veçanërisht gjatë netëve ishin trishtuese, pasi oficerët përpiqeshin të ngacmonin dhe duke përdorur gjuhë të ndyrë dhe fyese.

“Ai (hetuesi) më kërcënonte se do të më nënshtronte abuzimit seksual. Pastaj më çoi me rojet në një qeli të re. Ata kaluan shumë orë pranë derës duke qeshur gjë që më bëri të trembem. Besoja se ai do të hynte në qeli çdo kohë dhe do të abuzonte seksualisht me mua”, tha ajo.

Një tjetër e burgosur palestineze rreth moshës 30 vjeçare tha për AA se ajo i ishte nënshtruar ngacmimit seksual në automjetin izraelit të transferimit në burg i njohur si bosta, midis Ramallah dhe Kudsit.

“Një nga të burgosurit kriminelë hebrenj ulur përballë meje në bosta, filloi të më fyente seksualisht. Unë isha e tronditur dhe trokita në kafazin metalik në mënyrë agresive duke kërkuar ndihmë. Por askush nuk iu përgjigj thirrjeve të mia. I burgosuri hebre i hoqi pantallonat dhe bëri lëvizje të shëmtuara seksuale që nuk jam në gjendje t’i përshkruaj”, tha ajo teksa kërkoi anonimitet.

Ajo tha se asnjë oficer nga njësia Nahshon, përgjegjës për transferimin e të burgosurve, nuk e ndihmoi atë ose nuk e parandaloi kriminelin hebre që ta ngacmonte. Ajo tha se i burgosuri kriminal vazhdoi ta ngacmonte për më shumë se dy orë.

“Po qaja, po lutesha dhe i kërkoja Zotit të më ndihmonte”, shtoi ajo.

Gratë shmangin bisedat për abuzime të tilla

Tasneem Jubran, një psikoterapist dhe profesionist i kujdesit mendor tha se shumica e të burgosurve palestinezë shmangin të flasin për përvoja të tilla nga frika e stigmës, duke marrë parasysh se kultura lokale e trajton seksin si një turp.

“Ngacmimi seksual konsiderohet si një traumë e cila çon në dëmtime afatgjata fizike dhe psikologjike në marrëdhëniet e viktimës me veten dhe përreth. Pothuajse ndikon në shëndetin seksual të viktimës nëse ajo nuk ka psikoterapi pas çlirimit”, shtoi Jubran.

Aktivistja Francis tha se sistemi izraelit i drejtësisë nuk i merr seriozisht ankesat në lidhje me ngacmimin seksual.

“Ne kemi dokumentuar dhe depozituar shumë ankesa në gjykatat e Izraelit dhe OKB-ve. Por deri më tani nuk ka asnjë përgjigje”, tha ai.

Ankesat grumbullohen

Në vitin 2015, Addameer paraqiti një ankesë kundër disa policeve që kishin ngacmuar fizikisht një të burgosur palestineze, duke e nënshtruar atë në zhveshje për kërkim.

“Policia i hetoi ata por nuk u ngrit asnjë aktakuzë. Ky ishte rasti i vetëm ku policia u përgjigj pjesërisht”, shtoi Francis.

Por në shumicën e rasteve, autoritetet nuk janë përgjigjur kurrë.

“Ekziston dështim për të sjellë drejtësi për viktimat e ngacmimeve në nivel lokal dhe global. Institucionet humanitare ndërkombëtare duhet të marrin rolin e tyre për t’i kërkuar përgjegjësit dhe për t’i sjellë para drejtësisë”, tha Francis, i cili po ashtu është një avokat dhe ka dokumentuar shumë ankesa për 10 vitet e fundit.

Sipas shifrave palestineze rreth 4.300 palestinezë, duke përfshirë 41 gra dhe 160 të mitura, aktualisht mbahen në burgjet izraelite.