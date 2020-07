Gjykata izraelite urdhëron mbylljen e portës lindore të Al-Aksës

Gjykata izraelite ka urdhëruar mbylljen e portës Bab al-Rahma, hyrjes lindore në Al-Aksa, transmeton Anadolu Agency (AA).

Vakëfi Islam i ngarkuar për menaxhimin e Al-Aksës njoftoi se kanë pranuar një shkresë nga policia izraelite ku theksohet vendimi i gjykatës për mbylljen e hyrjes në kompleks.

“Al-Aksa është superiore që t’i nënshtrohet çfarëdo vendimi gjyqësorë apo politik të qeverisë izraelite”, thuhet në njoftim.

Duke theksuar se musimanët nuk respektojnë dhe as nuk njohin vendimet e institucioneve pushtuese izraelite, nga vakëfi kompetent për Al-Aksën thanë se nuk do të njohin as këtë vendim për mbylljen e portës Bab al-Rahma.

Nuk është potencuar arsyeja se pse gjykata izraelite solli një vendim të tillë për mbylljen e portës lindore të Al-Aksës.