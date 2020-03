Gjërat që duhet të blini nëse jeni në karantinë në shtëpi, gjatë “izolimit” si pasojë e koronavirusit

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur zyrtarisht coronavirusin një pandemi.



Përhapja që filloi në Wuhan, Kinë, ka vrarë tani më shumë se 4,300 njerëz dhe ka infektuar më shumë se 121.500 të tjerë.



Ndërsa virusi vazhdon të përhapet, më shumë njerëz mund të futen nën karantinë në shtëpi ose të zgjedhin të vetë-izolohen në shtëpi.



Sipas Business Insider, përcjell Telegrafi, mijëra amerikanë që udhëtuan kohët e fundit në Kinë janë nën një karantinë të vullnetshme 14-ditore në shtëpi për të parë nëse ato shfaqin simptoma, dhe në New York, të paktën 4,000 njerëz u kërkohet të izolohen në shtëpi, sepse kohët e fundit kanë udhëtuar në një vend me një shpërthim të rëndë ose kishin kontakt të mundshëm me një pacient të infektuar.



Gjithashtu, gjithnjë e më shumë kompani po inkurajojnë ose u kërkojnë punonjësve të punojnë nga shtëpia për shkak të virusit.



Në këtë drejtim, po sipas Business Insider, Departamenti i Sigurisë së Brendshme rekomandon rezervimin e një furnizimi dy-javor me ushqim dhe ujë në rast të një pandemie.



Në rastin e ndonjë emergjence mbijetese, Kryqi i Kuq Amerikan rekomandon mbajtjen e një furnizimi me ushqim, ujë dhe furnizime shtëpiake – si pastrues rrobash dhe pelena nëse keni fëmijë të vegjël.



Mediumi në fjalë ka sjellë një përshkrim se çfarë duhet të keni në “çantën e urgjencës” në shtëpi në rast të një karantine të mundshme në shtëpi mes pandemisë së coronavirusit, sipas Departamentit të Sigurisë së Atdheut, CDC, Kryqit të Kuq Amerikan dhe ekspertëve të tjerë.



Departamenti i Sigurisë së Brendshme i SHBA-së rekomandon rezervimin e ushqimit dhe ujit të mjaftueshëm për dy javë para se të goditeni nga një pandemi.



Gjithashtu, mallrat e thatë si orizi, makaronat, fasulet dhe tërshëra duhet të jenë themeli i stokut tuaj, ka thënë për Business Insider, Alyssa Pike, një dietologe e regjistruar dhe menaxhere e komunikimeve ushqimore në Këshillin Ndërkombëtar të Informacionit të Ushqimit.



Sipas saj, ju gjithashtu duhet të rezervoni ushqime të konservuara që përmbajnë lëng, si domate, fasule dhe peshk.



Lëngu i tepërt mund të përdoret për të gatuar ushqimin e tharë si orizi dhe makaronat.



Dhe mos i lini pas dore sendet si çokollata dhe kafja, edhe pse ato nuk janë rreptësisht thelbësore.



Siç ka raportuar Business Insider, përcjell Telegrafi, sende të tilla mund të bëjnë një ndryshim të madh në shëndetin tuaj mendor dhe moralin gjatë një karantine në shtëpi.



Mund të tingëllojë e thjeshtë, por larja e rregullt dhe e plotë e duarve është një nga mënyrat më të mira dhe më të lehta për të mbrojtur veten nga coronavirusi, sipas CDC.



Prandaj mos harroni të përfshini sapunin e duarve në çantën tuaj të karantinës.



Mos harroni sende të tjera higjiene, siç janë letra higjienike, produktet për kujdesin ndaj grave dhe pelenat nëse keni fëmijë të vegjël në familje.



Veç këtyre, Departamenti i Sigurisë së Brendshme i SHBA rekomandon të kontrolloni në mënyrë periodike barnat tuaja të rregullta me recetë për të siguruar një furnizim të vazhdueshëm në shtëpinë tuaj.