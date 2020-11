Gastronomët kundërshtojnë masat e reja, i japin një javë kohë Hotit për t’i mbështetur ata ekonomikisht

Shoqata e Gastronomëve e Kosovës i ka reaguar kryeministri Hoti dhe qeverisë së Kosovës lidhur me masat e reja që priten të hyjnë në fuqi nga e premtja duke i adresuar shqetësimet për dëmet ekonomike që shkaktojnë këto masa.

Kjo shoqatë, ka kundërshtuar fuqishëm masat pasi nuk do të kenë asnjë mbështetje financiare, shkruan lajmi.net.

SHGK kanë kërkuar nga Hoti dhe qeveria e Kosovës të dalë me Pakon Ekonomike për Gastronomi ku do të subvensionohen pagat e punëtorëve dhe mbulimet e qirasë, shtyerja e afatit të kredive dhe kthimit të mbitërheqjeve deri në përfundimin e pandemisë.

Ky është reagimi i plotë:

REAGIM!

Pas njoftimit të Kryeministrit lidhur me masat e reja që priten të hyjnë në fuqi këtë të premte, kuptuam që dëmet ekonomike në sektorin tonë dhe tërë ekonominë do të përkeqësohen edhe më shumë.

Rrjedhimisht, KUNDËRSHTOJMË fuqishëm këto masa, pasiqë në asnjë rast nuk u përmend nga qeveria se për këto mbyllje do të ketë mbështetje financiare në Ekonomi.

Ne si Shoqatë e Gastronomëve të Kosovës, kërkojmë që URGJENTISHT Qeveria të dalë me qëndrim zyrtar lidhur me kërkesat kryesore të sektorit të gastronomisë, për krijimin e Pakos Ekonomike për Gastronomi, në vlerë së paku prej 10 milionë eurosh, detajet e së cilës janë:

1. Subvencionimi i shpenzimeve operative deri në përfundimin e pandemisë (mbulimet e qirasë, pagat e punëtorëve);

2. Shtyrje të afatit të kësteve të kredive, dhe kthimit të mbitërheqjeve deri në përfundimin e pandemisë;

3. Pagesa direkte për bizneset e gastronomisë, sipas vlerësimit të situatës;

4. Lejimi i shërbimeve me porosi (delivery) pas orës 19:00, edhe në komunat me rrezikshmëri të lartë.

Situata në sektorin e gastronomisë është jashtëzakonisht e rëndë. Andaj, nëse brenda afatit kohor prej shtatë (7) ditësh nuk merren parasysh kërkesat tona vitale, dhe nuk kemi asnjë konfirmim zyrtar për këtë çështje, ne do të rrisim kundërshtimet, veprimet, dhe reagimet tona!.