Gara për Këpucën e Artë: Kështu qëndron renditja

Për herë të parë pas një kohë të gjatë, futbolli evropian mund të ketë një tjetër fitues të Këpucës së Artë.



Gjashtë herë fituesi i Këpucës së Artë, Lionel Messi, ka mbetur pas në këtë garë, me Ciro Immobile që po marshon drejt këtij trofeu.



Ylli i Lazios këtë sezon në Serie A ka shënuar 27 gola, duke mbledhur 54 pikë.



Robert Lewanodwski me 25 gola të shënuara në Bundesligë vjen pas tij, ndërsa Cristiano Ronaldo renditet në vendin e tretë, me 21 gola.



Renditja për Këpucën e Artë:



Ciro Immobile | Lazio | 27 gola (54)



Robert Lewandowski | Bayern Munich | 25 gola (50)



Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 gola (44)



Erling Haaland | Red Bull Salzburg/Borussia Dortmund | 25 gola (42)



Timo Werner | RB Leipzig | 21 gola (42)



Lionel Messi | Barcelona | 18 gola (36)