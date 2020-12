Futbollisti turk me këmbë të amputuar: Kurrë nuk u dorëzova

Një futbollist turk me këmbë të amputuar sot në Ditën Ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara tha se ndonëse përballet me shumë vështirësi, ai kurrë nuk hoqi dorë nga ëndrrat e tij.

“Fitoj jetesën time përmes sportit në vend që të ofendohem nga jeta dhe të qëndroj në shtëpi, dikush mund të vazhdojë profesionalisht”, tha për Anadolu Agency (AA), Baris Telli, i cili humbi këmbën e djathtë në një aksident në moshën katër vjeçare.

31-vjeçari është pjesë e ekipit kombëtar të futbollit të Turqisë për personat me aftësi të kufizuara dhe po ashtu punon si instruktor palestre.

Telli tha se ka realizuar pjesën më të madhe të ëndrrave të tij por dëshiron të fitojë trofeun e Kupës së Botës 2022 për Turqinë. “Kurrë mos hiqni dorë nga ëndrrat tuaja”, tha ai.

Ai e ndihmoi shtetin e tij të fitonte Kampionatin Evropian të Federatës së Futbollit të Personave të Gjymtuar 2017 kundër Anglisë.

Çdo vit shënohet 3 dhjetori për të promovuar pjesëmarrjen e plotë dhe të barabartë të personave me aftësi të kufizuara në të gjitha aspektet e shoqërisë dhe zhvillimit. Tema e këtij viti është “Ndërtimi prapa më mirë: drejt një bote post-COVID-19 gjithëpërfshirëse, e arritshme dhe e qëndrueshme.