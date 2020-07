FSSHK ngre alarmin: Situata po del jashtë kontrollit, Kosova rrezikon të bëhet Wuhani i Ballkanit

Alarmon FSSHK: Situata me Covid-19 po del prej kontrollit

Federata e Sindikatave e Shëndetësisë së Kosovës, ka apeluar te qytetarët e vendit që të dëgjojnë vetëm këshillat e profesionistëve shëndetësorë dhe IKSHPK-së, e jo politikanëve.

FSSHK alarmon se situata me Covid-19 është duke dalë nga kontrolli dhe për këtë ka fajësuar më shumë politikën.

Në apelin e FSSHK-së jepen edhe disa rekomandime për parandalimin e Covid-19.

Ky është apeli i IKSHPK-së:

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës apelon për Politikë apo Shëndetësi.

Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës duke qenë para një kolapsi në shëndetësi ju njoftojmë se situata është duke dalur jashtë kontrollit dhe kjo falë politikave të ndyra të gjitha partive politike.

Të gjitha këto veprime burokratike nga pozita dhe opozita në emër të të ashtuquajturave ligje është duke e përshkallëzuar situatën e keqe me COVID-19.

Në këtë situatë FSSHK edhe njëherë bën apel që të DËGJOHEN profesionistët shëndetësor të IKSHPK-së, apelet e Prof. Dr. Lul Rakës dhe të njerëzve që po merren direkt me luftimin e Pandemisë, e kursesi të mos dëgjohen Komisionet Ad-hoc të formuara nga politika.

Ministër Zemaj, asnjë justifikim politik nuk vlen në këtë kohë nëse ju e bëni në bazë të burokracisë dhe veprimeve partiake.

FSSHK edhe njëherë alarmon që nëse Qeveria aktuale dhe partitë politike pozitë dhe opozitë nuk veprojnë në lidhje me Pandeminë COVID-19 neve do të jemi Ëuhan i Ballkanit.

FSSHK rekomandon:

1. Të rritet numri i testimeve urgjentisht(të mos priten donatorët);

2. Të bëhen testet nëpër Komuna dhe institucione private;

3. Të dyfishohet buxheti për shëndetësi(punësimi i punëtorëve shëndetësor pa burokraci dhe referenca politike) si dhe të stimulohen punëtorët shëndetësor që janë të stërlodhur;

4. Të dëgjohen VETËM dhe VETËM instruksionet e profesionistëve shëndetësor;

5. Në të kundërtën punëtorët shëndetësor nuk marrin asnjë përgjegjësi ligjore në rrjedhën e mëtutjeshme të përkeqësimit eventual të situatës.

Një porosi nga Kryetari i FSSHK-së Dr. Blerim Syla (qerasni mikun tuaj me një maskë në vend të një kafeje në ditë ) me këtë do ia dalim.