FSK-ja po e kryen detyrën me vetëmohim, s’duan mjete shtesë

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovë, gjenerallejtënant Rrahman Rama deklaron gatishmërinë e Forcës dhe ofron mbështetjen e plotë për institucionet qendrore në menaxhimin e situatës me Covid-19. Gjeneral Rama ka kërkuar nga ministri i Mbrojtjes dhe qeveria e Kosovës që mjetet financiare të ndara për pjesëtarët e FSK-së, t’i adresojnë për nevoja të tjera. Në deklarimin e komandantit, thuhet se pjesëtarët e Forcës po kryejnë detyrat me vetëmohim dhe profesionalizëm të lartë.

Në komunikatë thuhet se FSK ka vendosur në gatishmëri ekipe mjekësore statike dhe mobile, dhe ka mobilizuar Qendrën Mjekësore të FSK-së.

Ky është njoftimi i plotë i Ministrisë së Mbrojtjes:

Komandanti i FSK-së deklaron gatishmërinë e FSK-së dhe ofron mbështetjen e plotë për Institucionet Qendrore në menaxhimin e COVID 19

Në këto ditë të vështira për vendin tonë, FSK vazhdon të zhvilloj operacione të mbështetjes ushtarake për autoritetet civile me qëllim menaxhimin e situatës së krijuar për shkak të pandemisë me Covid-19. Pjesëtarët e FSK-së janë duke kryer detyrat me vetëmohim dhe profesionalizëm të lartë. Gjatë kësaj periudhe njësitë e Komandës së Logjistikës dhe Policisë Ushtarake të FSK-së, kanë zhvilluar aktivitete transportuese nga të gjitha pikat kufitare dhe Aeroporti Ndërkombëtarë ,,Adem Jashari” për në vend-karantinë. Njësitë e FSK-së gjithashtu kanë mbështetur me tenda, kontejner dhe pajisje përcjellëse Qendrat Spitalore të Kosovës.

FSK ka vendosur në gatishmëri Ekipe Mjekësore statike dhe mobile, njëkohësisht ka vendosur dhe mobilizuar Qendrën Mjekësore të FSK-së, dhe paralelisht, po vazhdon të mbështes Qendrën Operative të MPBAP-së (Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike) dhe shtabet emergjente komunale me oficerë shtabor. FSK si gjithmonë është e përkushtuar dhe e vendosur për të ndihmuar qytetarët dhe institucionet e Kosovës, andaj duke vlerësuar shërbimin vetëmohues dhe mbështetjen që duhet ti japim vendit dhe qytetarëve në këtë kohë të krizës me pandemi globale, kam kërkuar nga Ministri i Mbrojtjes dhe Qeveria në Detyrë që mjetet financiare shtesë të ndara për pjesëtarët e FSK-së t`i dedikojnë dhe adresojnë për nevoja tjera. Andaj ne vazhdojmë me gatishmëri t`i shërbejmë qytetarëve, të mbështesim institucionet dhe popullin në të gjitha sfidat./KosovaPress