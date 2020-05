Francë, rritet në 26.310 numri i viktimave nga COVID-19

Numri i vdekjeve nga koronavirusi në Francë është rritur në 26.310, me 80 të viktima të regjistruara në 24 orët e fundit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Ministria franceze e Shëndetësisë njoftoi se në 24 orët e fundit janë konfirmuar 433 raste pozitive me koronavirus, me çka numri i përgjithshëm i të infektuarve rritet në 210.519.

Në spitale po trajtohen gjithsej 22.614 pacientë me koronavirus, prej të cilëve 2.812 janë në kujdes intensiv.

Në 24 orët e fundit janë shëruar 256 pacientë paraprakisht pozitiv ndaj koronavirusit, me çka numri i përgjithshëm i pacientëve të shëruar është rritur në 56.038.

Pas shfaqjes për herë të parë dhjetorin e kaluar në Wuhan të Kinës, koronavirusi është përhapur në mbarë botën, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) shpërthimin e ka shpallur pandemi globale.

Sipas të dhënave nga Universiteti John Hopkins me bazë në SHBA, numri i të infektuarve me koronavirus ka tejkaluar shifrën 1.3 milionë, me mbi 276 mijë të vdekur.