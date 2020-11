Francë, 4 fëmijë “terrorizohen” nga policia për 11 orë

Katër fëmijë të moshës 10 vjeç u mbajtën në arrest në stacion policor për më shumë se 11 orë në Albertville të Francës të enjten me akuza të pretenduara për “apologji për terrorizmin”.

Në një intervistë ekskluzive për Anadolu Agency (AA), babai i njërit prej fëmijëve që u ndalua nga policia denoncoi përdorimin e tepruar të forcës nga policia të enjten në mëngjes.

“Para orës 7 të mëngjesit, policia trokiti në mënyrë të tillë që pothuajse ta thyejnë atë”, kujton babai i njërit prej fëmijëve me prejardhje turke, i cili ishte ende në një gjendje tronditjeje.

“Dhjetë policë të maskuar që mbanin armë të gjata hynë në shtëpi”, tha ai, duke kujtuar ende agresivitetin dhe britmat e policisë.

“Vajza ime dhjetëvjeçare u akuzua për apologji për terrorizmin, ata e zgjuan atë nga gjumi i saj i ëmbël”, tha babai, duke kujtuar se policia i urdhëroi të gjithë të uleshin.

“Ata më pas thanë se do ta marrin atë. Thanë të shkoja ta merrja në orën 9 të mëngjesit”, kujton prindi.

“Fotografuan dekorimet në mur, u përpoqën të gjenin të dhëna duke kontrolluar gjithë shtëpinë. Ne shkuam në stacionin e policisë. Pas dy orësh pritje, na bënë shumë pyetje në lidhje me besimin tonë fetar, nëse bëjmë namazin etj.”

“Na morën në pyetje secilin prej nesh, gruan time dhe mua, për dy orë. Përveç pyetjeve në lidhje me fenë tonë, na pyetën se çfarë mendonim për marrëdhëniet e tensionuara midis (presidentit francez Emmanuel) Macron dhe (presidentit turk Recep Tayyip) Erdoğan”, tha babai, duke theksuar se pyetjet ishin të paqarta dhe nganjëherë provokuese.

“Në të njëjtën mënyrë si në mëngjes, ata qartë donin të na terrorizonin me zhurmën dhe dhunën e tepruar. Unë nuk e kuptoj: dhjetë oficerë policie të stërarmatosur, duke u përpjekur që, me sa duket, të na thyejnë derën, të vijnë dhe të marrin vajzën time dhjetëvjeçare ende në gjumë”, shprehet ai.

Komente nga fëmijët në lidhje me karikaturat

Sipas babait të shqetësuar për vajzën e tij të ndaluar për 11 orë, ky operacion “agresiv dhe veçanërisht i frikshëm” i policisë ka ndodhur për shkak të pyetjeve ose komenteve të bëra një ditë më parë nga katër nxënësit e shkollës fillore, pas një diskutimi në klasë në lidhje me karikatura fyese për Profetin Muhamed dhe vrasjen e Samuel Paty-t, mësuesit që i tregoi karikaturat në klasën e tij.

“Vajza ime mund të ketë bërë një koment për vrasjen e mësuesit”, shpjegoi babai, duke kujtuar se fëmija është vetëm dhjetë vjeç dhe se “ajo nuk di asgjë për këtë”.

“Këto nuk janë tema për të cilat flasim në shtëpi”, tha ai, duke shtuar se “të gjithë e njohin familjen tonë. Shkolla na njeh shumë mirë. Ne kemi disa fëmijë që kanë shkuar në të njëjtën shkollë. Nëse do të kishte shqetësim për radikalizim me ne, të gjithë do ta dinin”.

Asnjë përgjigje nga policia ose shkolla

Policia e Albertville-it tha për AA se ata nuk mund të jepnin informacion mbi ndalimin e katër fëmijëve.

Prindërit e intervistuar nga AA gjithashtu theksojnë se policia nuk pranoi t’u siguronte atyre një dokument në lidhje me arsyen e ndalimit të fëmijëve të tyre ose marrjes në pyetje të cilës i janë nënshtruar.

Sipas babait, dy nga katër fëmijët e marrë nga policia u transportuan në Chambery, një qytet alpin në Francën juglindore. Ai nuk e dinte se cili shërbim është marrë me këta dy fëmijë.

Shkolla ku ndodhi ngjarja nuk iu përgjigj kërkesës së AA-së për komente.

Dymbëdhjetë milionë nxënës rifilluan shkollën këtë javë në Francë nën kushte të përmirësuara sanitare si pasojë e koronavirusit.

Kthimi në shkollë u shënua gjithashtu me homazhe për Samuel Paty-n.

Ministri i Arsimit Jean-Michel Blanquer njoftoi javën e kaluar se një minutë heshtje do të mbahej të hënën.

Mësuesve iu dha mundësia të organizonin diskutim gjatë nëntorit në lidhje me vrasjen brutale të mësuesit, i cili tregoi karikatura fyese ndaj Islamit dhe Profetit Muhamed.