Formacioni i mundshëm i Kosovës kundër Moldavisë

Kombëtarja e Kosovës me fillim nga ora 20:45, zhvillon ndeshjen e parë në sezonin e ri të Ligës së Kombeve, në ‘Ennio Tardini’ të Parmës, kundër Moldavisë.



‘Dardanët’ në këtë ndeshje janë në cilësinë e mysafirit, pasi Moldavia nuk ka pranuar që këtë ndeshje ta zhvilloi në shtëpinë e tyre, shkruan lajmi.net.



Për këtë ndeshje, trajneri Bernard Challandes, ka një numër të madh lojtarësh në dispozicion, një pjesë e të cilëve do të mungojnë për ndeshjen e dytë kundër Greqisë.



Shumë klube kanë refuzuar t’i lirojnë futbollistët për ndeshjen e dytë që luhet në Kosovë, shkaku i situatës tejet të rëndë me COVID-19.



Duke pasur lojtarë të konsiderueshëm në dispozicion, Challandes mund të luaj me skemën e tij të preferuar, 4-2-3-1.



Formacioni i mundshëm i Kosovës: Muric, Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada, Kryeziu, Shala, Zeneli, Celina, Berisha dhe Rashica.