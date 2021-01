Firmosen marrëveshjet/ Erdogan pret Ramën: Shqiptarët janë vëllezërit tanë, do bashkëpunojmë në shumë fusha

Kryeministri Edi Rama ndodhet në Turqi në një vizitë dy ditore. Kryeministri shoqërohet në këtë vizitë nga ministri Punëve të Brendshme Bledi, Çuçi, ajo e transporteve dhe infrastrukturës Belinda Balluku, ministria e arsimit Evis Kushi, zëvendës ministri punëve të jashtme Gent Tare si dhe drejtori policisë së shtetit Ardi Veliu.

Në një konferencë të përbashkët u firmosën disa marrëveshje me s dy vendeve, në fushën e kulturës, arsimit dhe të tjera.

Presidenti turk Erdogan tha se Shqipëria dhe Turqia janë dy vende mike, dhe shqiptarët janë vëllezërit tanë siç u shpreh ai.

” Unë jam shumë i kënaqur që pres Ramën dhe delegacionin e tij, dëshiroj që t’i uroj mirëseardhjen në Turqi, Shqipëria është një mik dhe vëlla, kemi luftuar së bashku dhe kemi lënë gjurmë në histori, jemi dy popuj vëllezër. Gjurmët tona mund të shihen në shumë fusha, dhe qytete si Elbasan , Korçë e Vlorë.

Ne e konsiderojmë detyrë që ta forcojmë akoma më shumë lidhjen tonë, me Ramën kemi folur për të forcuar bashkëpunimin, i ngritëm marrëdhëniet në nivelin e partnerit strategjik.

Në takimet tona me Ramën përveç çështjeve bilaterale diskutuam dhe çështjet e tjera rajonale, kulturore e shumë të tjera.

Shqipëria sapo ka përfunduar presidencën e OSBE me sukses. Shqipëria përjetoi dy tërmete të mëdha, dhe pas çdo tërmeti vrapuam në ndihmë të tyre, me ekipet e shpëtimit dhe mjete të tjera. Vendosëm të ndërtojmë 540 njësi banimi. Shpresojmë që të përfundojë ndërtimi në gusht 2021, besoj që do jetë simbol i fatit të ri mes dy vendeve.

Ne folëm dhe për marrëdhëniet ekonomike, jemi investitori më i madh i huaj në Shqipëri, më shumë se 600 kompani turke sigurojnë punësim për 15 mijë vëllezër shqiptar dhe ne planifikojmë që të rrisim më tej investimet tona.

Ne i kushtojmë rëndësi ruajtjes së objekteve nga periudha osmane, ministrat tanë të kulturës sapo nënshkruam marrëveshjen për restaurimin e një objekti historik në Shkodër.

Një pikë tjetër ishte lufta kundër terrorizmit, ne s’do lejojmë që Feto të helmojë marrëdhëniet tona. Me këto mendime uroj që zgjedhjet të jenë të dobishme për Shqipërinë dhe popullin shqiptar”, tha Erdogan.