FIFA me donacion prej 150 milionë eurove, për luftën kundër Covid-19

FIFA ka bërë pjesën e saj, duke ndihmuar luftën kundër koronavirusit.

150 milionë euro janë ndarë nga FIFA, për 211 shtetet anëtare të saj, si hap i parë për planin e daljes nga kriza e Covid-19, transmeton lajmi.net.

Sipas një njoftimi, ligat do si ajo e Italisë do të pranojnë nga 463 mijë euro.FIFA Media✔@fifamedia

Këto të hyra do të përdoren për të mbuluar humbjet që skuadrat dhe ligat kanë pësuar gjatë kësaj kohe.

Federata e Futbollit të Kosovës nuk ka lëshuar akoma ndonjë njoftim, për të lajmëruar rreth donacioneve të FIFA.