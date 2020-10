FFK: Pesë raste pozitive te Kosova U21, mes tyre katër futbollistë

Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar opinionin se Kombëtarja U21 dje iu ka nënshtruar testit për Covid-19 dhe sot është njoftuar me rezultatet e testeve.

Me këtë rast katër futbollistë dhe një anëtar i stafit kanë rezultuar pozitiv, por ”që të gjithë janë asimptomatik dhe mirë me shëndet”.Menjëherë pas njoftimit të rezultateve të testeve të gjithë personat që kanë rezultuar pozitiv janë izoluar dhe nuk kanë kontakt me pjesën tjetër të ekipit.”Po ashtu, duhet cekur që Federata edhe më herët i ka marrë të gjitha masat e nevojshme për këtë grumbullim, ku të gjithë futbollistët kanë qenë në dhoma të ndara që nga fillimi”.Personat që kanë rezultuar pozitiv janë ritestuar gjatë ditës së sotme në Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe janë në pritje të rezultateve për t’u konfirmuar nëse janë sërish pozitiv.