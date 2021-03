Gjaku i njeriut është një lëng jashtëzakonisht i rëndësishëm. Nuk ka njeri në fytyrë të tokës që mund të mbijetojë pa këtë lëng. Një nga funksionet më të rëndësishme të gjakut është transporti i oksigjenit në pjesë të ndryshme të trupit. Në mungesë të gjakut, trupi nuk do të jetë i aftë të marrë oksigjenin, që do të rezultojë në vdekje. Por, a është ky funksioni i vetëm i gjakut? Në të vërtetë, jo! Ka edhe funksione të tjera të rëndësishme. Le të mësojmë 80 fakte interesante në lidhje me gjakun e njeriut në mënyrë që të zbulojmë disa fakte vërtet të mahnitshme për këtë lëng interesant trupor. Ne jemi të sigurtë, se do të ngeleni të habitur! A jeni gati?

Faktet interesante në lidhje me gjakun e njeriut 1-20

1. Gati 7% e peshës trupore të njeriut përbëhet nga gjaku.

2. Trombocitet, qelizat e bardha dhe qelizat e kuqe të gjakut janë të pranishme në gjak.

3. Gjaku përbëhet nga një lëng i verdhë, i cili njihet si plazma e gjakut.

4. Plazma e gjakut përbëhet kryesisht nga uji. 90% e plazmës së gjakut është ujë.

5. Plazma e gjakut gjithashtu përmban hormone, glukozë, proteina, gazëra, elektrolite dhe lëndë ushqyese.

6. Trombocitet, qelizat e bardha të gjakut dhe qelizat e kuqe të gjakut qarkullojnë nëpër plazmën e gjakut.

7. Plazma e gjakut mund të ndahet duke përdorur një pajisje për centrifugim e cila mundëson rrotullimin e gjakut në një shpejtësi jashtëzakonisht të madhe. Pastaj qelizat grumbullohen në fund të pajisjes për centrifugim, duke ndarë kështu plazmën nga qelizat e gjakut.

8. Vetëm qelizat e kuqe në gjakun tonë janë përgjegjës për transportin e oksigjenit.

9. Qelizat e kuqe të gjakut përbëhen nga hemoglobina. Hemoglobina është në fakt një proteinë që përmban hekur. Oksigjeni i kombinuar me këtë hekur i jep ngjyrën karakteristike të kuqe gjakut tonë (edhe më konkretisht, gjaku duket i kuq për shkak të mënyrës se si lidhjet kimike midis hekurit dhe oksigjenit reflektojnë dritën).

10. Ndryshe nga qelizat e kuqe, qelizat e bardha në gjakun tonë formojnë sistemin mbrojtës të trupit tonë. Këto qeliza të bardha të gjakut janë përgjegjëse për luftimin e viruseve, baktereve dhe sëmundjeve të tjera infektive. Ata gjithashtu luftojnë qelizat kancerogjene dhe materie tjera të padëshiruara që hyjnë në trupin e njeriut.Fakte interesante në lidhje me gjakun e njeriut /Familjadheshendeti.com/Përgatiti DR JETON ZENUNI, Transfuzioni i Gjakut