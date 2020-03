Facebook dhe Google luftojnë “mashtrimet dhe lajmet e rreme” për koronavirusin

Gjigantët më të mëdhenj të teknologjisë amerikane janë bashkuar për të luftuar mashtrimet e koronavirusit, mashtrimet dhe lajmet e rreme online.

Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter dhe YouTube kanë bashkëpunuar të gjithë për të zgjidhur krizën, raporton “The Sun”, transmeton lajmi.net.

Ajo vjen ndërsa zbulohet se si mashtrimet e koronavirusit dhe teoritë e komplotit COVID-19 janë përhapur si zjarri i egër.

Hakerët dhe mashtruesit po bëjnë pre në konfuzionit dhe interesit për koronavirusin në internet. Tani presioni është duke u rritur që firmat e teknologjisë të bëjnë më shumë.

Në një deklaratë të përbashkët, ata shkruan: “Ne po punojmë ngushtë së bashku në përpjekjet e përgjigjes COVID-19. Ne po ndihmojmë miliona njerëz të qëndrojnë të lidhur ndërsa luftojnë bashkërisht mashtrimet dhe dezinformatat në lidhje me virusin, duke rritur përmbajtjen autoritare në platformat tona. Dhe ndarja e azhurnimeve kritike në koordinim me agjencitë qeveritare të kujdesit shëndetësor në të gjithë botën. Ne ftojmë ndërmarrje të tjera të bashkohen me ne ndërsa punojmë për t’i mbajtur komunitetet tona të shëndetshme dhe të sigurta”.

Ende ka mungesë detajesh se çfarë do të thotë kjo. Por ka të ngjarë që ajo të përfshijë shkëmbimin e njohurive rreth mashtrimeve të përhapura.

Ata gjithashtu mund të miratojnë politika të ngjashme ose edhe identike kur bëhet fjalë për moderimin e përmbajtjes së koronavirusit.

Kompanitë e mediave sociale do të përgatiten për muaj kaos, pasi shkencëtarët paralajmërojnë se pandemia është vetëm fillimi.

Në fillim të kësaj jave, Twitter krijoi një emoji të re të larjes së duarve për të ndihmuar në luftimin e mikrobeve gjatë pandemisë së koronavirusit.

Emoji është mbështetur nga Organizata Botërore e Shëndetit, dhe tregon se si media sociale po bëhet një mjet për të trajtuar shpërthimin.