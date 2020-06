Erdogan uron Hotin: Lidhjet miqësore dhe vëllazërore do të zhvillohen edhe më tej

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Avdullah Hoti ka pranuar një telegram urimi nga Recep Tayyip Erdoğan, President i Turqisë.





Në këtë telegram urimi thuhet:



I nderuar Kryeministër,



Në emrin tim dhe të popullit tim, me ndjenjat më të përzemërta ia uroj Shkëlqesisë suaj marrjen e postit të Kryeministrit pas votimit të mbajtur sot në Kuvendin e Kosovës.



Ju uroj suksese në misionin tuaj të ri. Turqia edhe më tutje do të vazhdoj të ju mbështesë në punët tuaja të cilat do ti realizoni për një Kosovë të fortë dhe të prosperuar.



Solidariteti midis vendeve tona ka fituar rëndësi në luftën kundër pandemisë COVID-19 e cila ka kapluar tërë botën. Shpresoj që furnizimet mjekësore, të cilat i kemi dërguar kanë kontribuar në luftën e Kosovës kundër pandemisë COVID-19. Ju përcjell ngushëllimet e mia për vëllezërit tanë kosovarë që humbën jetën për shkak të pandemisë ndërsa të prekurve u uroj shërim sa më të shpejtë.



Besoj se marrëdhëniet tona bilaterale, rrënjët e të cilave shtrihen në lidhjet miqësore dhe vëllazërore, do të zhvillohen më tej dhe me këtë rast, unë riafirmoj dëshirat e mia më të mira për shëndetin dhe lumturinë e Shkëlqesisë Suaj, si dhe mirëqenien dhe prosperitetin e popullit mik dhe vëlla të Kosovës.





Recep Tayyip Erdoğan, President i Turqisë