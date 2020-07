Erdoğan: Nuk do të harrojmë as dëshmorët tanë, as gjenocidin e Srebrenicës

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, në programin përkujtimor me rastin e 25-vjetorit të gjenocidit të Srebrenicës u shpreh: “Nuk do të harrojmë as dëshmorët tanë, as gjenocidin e Srebrenicës.”

Erdoğan mori pjesë nëpërmjet videokonferencës, ku tha se do të ndjekim krimet dhe masakrat e kryera kundër vëllezërve tanë boshnjakë dhe nuk do t’u lëmë kurrë vetëm. Janë një burim i madh shqetësimesh për të ardhmen tonë që ende përdoren lirshëm fjalët që nxisin armiqësi ndaj islamit dhe ksenofobisë.

Pavarësisht të gjithë dramës, masakrës dhe lotëve, politikanët evropianë nuk kanë marrë asnjë mësim nga masakra e Srebrenicës”, shtoi ai.