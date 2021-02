Erdoğan: Luftojmë kundër një grupi terrorist me të kaluar plot masakra ndaj civilëve

Erdoğan: Luftojmë me një grup terrorist me të kaluar plot masakra ndaj civilëve dhe të poshtëruar së fundmi me ekzekutimin e njerëzve të paarmatosur.

Erdoğan: Në cilëndo strofull të hyjnë, do t’i gjejmë ata atje ku kanë hyrë dhe do t’i vrasim.

Erdoğan: Në ngjarjen e ekzekutimit të 13 të pafajshmëve, përveç disa zërave të dobëta, nuk pamë askënd. Perëndim, ku jeni?

Erdoğan: Gara është e rëndësishme, ishte një rajon problematik, por Gara ra. Me lejen e Allahut, kjo punë ka mbaruar.

Erdoğan: Do të qëndrojmë aq sa duhet në vendet që i kemi bërë të sigurta, për të shmangur sulme të ngjashme.