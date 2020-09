Presidenti i Turqisë, Erdoğan: Edhe një herë e dënoj Armeninë që dje i sulmoi tokat e Azerbajxhanit.

Erdoğan: Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë Azerbajxhanit miqësor dhe vëllazëror me gjith zemër dhe mundësitë.Erdoğan: Krizës që ka filluar në rajon me okupimin e Malësisë së Karabakut duhet t’i jepet fund.