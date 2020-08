Erdoğan diskuton zhvillimet në Mesdheun Lindor me kreun e Këshillit Evropian

Presienti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, zhvilloi bisedë telefonike me presidentin e Keshillit Evropian, Charles Michel, transmeton Anadolu Agency (AA).

Gjatë bisedës telefonike janë diskutuar çështjet rajonale, në krye me zhvillimet në Mesdheun Lindor, njoftoi Zyra e Komunikimeve e Presidencës së Turqisë.

Erdoğan i ka thënë zyrtarit të lartë evropian se Turqia është në favor të një formule e cila do t’i mbronte të drejtat e të gjitha vendeve në Mesdheun Lindor dhe nga e cila do të përfitonin të gjithë, duke shtuar se vendi i tij do të vazhdojë t’i mbrojë të drejtat e tij kundër iniciativave për ta shpërfillur atë.