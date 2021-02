Ëmbëlsirë me Mak (Afion)

Përbërësit:

3 vezë

1 gotë e ujit sheqer

1 gotë qumësht

1 gotë vaj

1 gotë griz

1 gotë miell

Gjysmë gotë mak.

1 pluhur për pjekje (peciv)

1 paketim vanilje

Masa e gotës 200 ml

Shërbeti:

2 gota sheqer

2 gota ujë

Glazura:

1 Shllag

Përgaditja

1. Përzijeni vezët së bashku me sheqerin deri sa të formohet një masë homogjene

2. Shtoni qumështin me vaj përzijeni.

3. Shtoni makin, miellin, pluhurin për pjekje dhe sheqer vaniljen, përzieni prap.

4. Pjekni petën në temperaturë 170 gradë për rreth 40 minuta.

5. Lëreni petën të ftohet dhe përgatiteni shërbetin, hedhni shërbetin e nxetë në petën e ftohur.

6. Lëreni petën së bashku me shërbetin të ftohet në frigorifer dhe në fund i shtoni shllagun.

Ju beftë mirë

Recetë nga Mesazhi.com