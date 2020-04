Eksperti i OBSH: Bota do të duhet të jetojë me kërcënimin e koronavirusit

Bota duhet të jetojë me kërcënimin e koronavirusit ‘për të ardhmen e parashikueshme’ pasi nuk ka garanci për një vaksinë të suksesshme, kështu tha një ekspert i OBSH.

David Nabarro, profesor në Imperial College London dhe një i dërguar iOBSH për Covid-19, tha se globi do të duhet të përshtatet me problemin në vazhdim.

Kjo deklaratë vjen kur numri i çështjeve në mbarë botën u rrit në 2.3 milion, me 160,000 vdekje.

Dr Nabarro i tha Observer: ‘Jo domosdoshmërisht zhvillohet një vaksinë e sigurt dhe efektive kundër çdo virusi. Disa viruse janë shumë, shumë të vështira kur bëhet fjalë për zhvillimin e vaksinave. Pra, për një të ardhme të parashikueshme, ne do të duhet të gjejmë mënyra për të vazhduar jetën tonë me këtë virus si një kërcënim i vazhdueshëm.

Kjo do të thotë të izolosh ata që tregojnë shenja të sëmundjes dhe gjithashtu kontaktet e tyre. Njerëzit e moshuar do të duhet të mbrohen. Për më tepër, aftësia spitalore për trajtimin e rasteve do të duhet të sigurohet. Kjo do të jetë një ‘normale’ e re për të gjithë ne”, tha ai./tch