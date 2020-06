Edi Rama në Prishtinë: Aktakuza e Speciales është njollë turpi e shekullit XXI

Edi Rama ka bërë të ditur se arsyeja e vizitës së tij në Kosovë lidhet me njoftimin e Speciales.



Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka bërë të ditur se arsyeja e vizitës së tij në Kosovë lidhet me njoftimin e Speciales për aktakuzat ndaj presidentit të vendit, Hashim Thaçit dhe kreut të PDK’së, Kadri Veselit.



Në një postim në Twitter, Rama ka thënë se ka ardhur në Prishtinë për të dëgjuar dhe mësuar më shumë pas njoftimit të Speciales.



Rama thotë se kjo do të hyjë is njollë turpi e shekullit 21 në historinë botërore të Drejtësisë.