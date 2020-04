Edhe një tjetër kadet i FSK-së pranohet për shkollim në akademinë ushtarake West Point

Forca e Sigurisë së Kosovës ka marrë konfirmimin se edhe një kadet tjetër do të nisë shkollimin në Akademinë Ushtarake “West Point” në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është Vesa Ibrahimi, kadet në FSK e cila i ka kaluar të gjitha testimet me arritje të lartë dhe ka fituar të drejtën për të ndjekur studimet katër vjeçare në Amerikë, por që do të kthehet pastaj për të shërbyer në Forcë.

Lajmin e ka bërë të ditur Shtabi i Përgjithshëm i FSK-së ku ndër të tjera janë shprehur mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ofrojnë për ngritjen e FSK-në në të gjitha fushat.

“Sukseset e Forcës së Sigurisë vazhdojnë, me 22.04.2020, është pranuar konfirmimi zyrtar nga Akademia ushtarake West Point e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se kadet Vesa Ibrahimi është përzgjedhur nga Kosova të ndjek studimet në gjeneratën 2024. Vesa ka kaluar të gjitha testimet me arritje të lartë, si pjesën akademike ashtu dhe atë fizike. Ajo ka fituar të drejtën për të ndjekur studimet katër vjeçare dhe për t’u kthyer në shërbim në FSK pas përfundimit të Akademisë. Jemi mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së dhe Ambasadës në Kosovë, për mundësin e ngritjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës në të gjitha fushat, ngritjen e kapaciteteve njerëzore në Akademitë më prestigjioze në Botë, në krijimin e liderëve të ardhshëm të FSK-së”, thuhet në njoftimin e FSK-së.

Në akademinë prestigjioze “West Point” në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku procedura e rekrutimit është mjaft rigoroze, ishin pranuar për t’u shkolluar fillimisht dy kadet të Forcës në vitin 2016.

Madje, nw vitin 2019 Arlena Shala, kadet në FSK, u emërua në zingjirin komandues të kadetëve në “West Point”.

Pas përfundimit të shkollimit të tyre, Forca po vazhdon me dërgimin e një kadeti tjetër në këtë akademi.

West Point është institucion elitar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës./KosovaPress