Edhe Nasim Haradinaj akuzohet për pengim të drejtësisë dhe frikësim të dëshmitarëve

Gjykata Speciale ka lëshuar një komunikatë për media lidhur me arrestimin e nënkryetarit të OVL- UÇK-së, Nasim Haradinajt.

Dhomat e Specializuara kanë bërë të ditur se Haradinaj është transferuar në objektin e paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.

Ndërsa akuzohet për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, përkatësisht për frikësim të dëshmitarëve, hakmarrje dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës

Kjo është komunikata e plotë:

Pas arrestimit të tij nga Zyra e Prokurorit të Specializuar më 25 shtator 2020, Nasim Haradinaj u transferua në objektin e paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë. Për të dyshuarin është lëshuar fletarrestim për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, përkatësisht për frikësim të dëshmitarëve, hakmarrje dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës, të parapara në Kodin Penal të Kosovës, sikurse përfshihen në nenin 15(2) të Ligjit nr. 05/L-53 për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.

Informacioni për datën dhe orën e paraqitjes së parë të Nasim Haradinajt para gjykatësit do të njoftohet më vonë. Paraqitja e parë do të bëhet në seancë të hapur dhe mund të ndiqet në transmetim me video në Internet https://ëëë.scp-ks.org/sq/transmetim, me pak vonesë në transmetim.