E diela ishte hera e tretë që Hoti u testua për koronavirus

Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, përmes një shkrimi në llogarinë e tij në facebook, ka njoftuar se ka dalë pozitiv në testin për Covid-19. Hoti ka thënë se nuk ka shenja apo simptoma përveç një kollë shumë të lehtë.



Më tej, kreu i qeverisë së Kosovës njoftoi se për dy javët e ardhme do të jetë në izolim, ndërsa obligimet shtetërore do t’i kryej nga shtëpia.



Por, Hoti nuk është hera e parë që testohet për virusin COVID-19.



Shefi i qeverisë është testuar para se të niset për në Shtëpinë e Bardhë për takimin e 27 Qershorit.



E, një testiti të tillë ju ka nënshtruar Hoti edhe para nisjes për në Bruskel për takimin e 16 qershorit me presidentin serb, Alekdander Vuqiçi.



Në të dy testimet kishe rezultuar negative, bërja e testit ishte obligative për të udhëtuar.