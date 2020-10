Dy të vdekur dhe 166 raste të reja me koronavirus në Kosovë

Në Kosovë po vazhdon numri i lartë i rasteve të reja ditore me koronavirus.

Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë nga 1056 persona të testuar për virusin COVID-19, 166 kanë rezultuar pozitivë..

Gjatë kësaj periudhe kohore në Kosovë janë regjistruar edhe 2 vdekje me koronavirus duke e dërguar kështu në 661 raste numrin e përgjithshëm të vdekjeve.

Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 55 pacientë derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 15.034 raste, kurse numri i rasteve aktive është 2.062.

Rastet pozitive janë nga komuna Prishtinë 86 raste, komuna Gjilan 13 raste, komuna Fushë Kosovë 11 raste, komuna Podujevë 11 raste, komuna Prizren 10 raste, komuna Suharekë 8 raste, komuna Deçan 4 raste, komuna Drenas 4 raste, komuna Pejë 4 raste, komuna Vushtrri 3 raste, komuna Kamenicë 2 raste, komuna Obiliq 2 raste, komuna Shtime 2 raste, komuna Viti 2 raste dhe me nga një rast komunat Ferizaj, Gjakovë, Malishevë dhe Mitrovicë.

Ky është njoftimi i plotë i IKSHPK-së:

55 TË SHËRUAR DHE 166 RASTE ME COVID-19!

Gjatë 24 orëve të fundit, në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKShPK me metodën RT-PCR, janë testuar gjithsej 1.056 mostra të marra nga ShSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, prej të cilëve rezultojnë 166 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar dy raste të vdekjes me SARS CoV-2 pozitiv (1 rast Klinikë Infektive dhe 1 rast Spitali Pejë).

Numri total i rasteve pozitive është 17.757 raste nga 86.098 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2 dhe 661 raste të vdekjes.

Mbuloni gojën dhe hundën me maskë!

Mbani higjienën!

Respektoni distancën!.