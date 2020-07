Dita e tretë e intervistimit të presidentit Thaçi në Hagë

Rreth 12 orë brenda dy ditësh, presidenti i vendit Hashim Thaçi është intervistuar nga Dhomat e Specializuara në Hagë.



Për dallim nga dita e hënë kur Thaçi pas intervistimit 6 orësh dha një deklaratë të shkurtër për media, mbrëmë ai nuk u deklaruar fare.



Ende nuk dihet se si ka shkuar intervistimi përveç që mësohet se do të vazhdojë edhe gjatë ditës së sotme.



Intervistimi i Thaçit do të vazhdojë në orën 13:00.



Ndërkaq, para se të niste intervistimin të hënën, presidenti i Kosovës deklaroi se është i bindur se nga kjo sfidë do të dalë i suksesshëm, ndërsa aktakuzën për krime lufte e cilësoi si “çmim për lirinë”.



Më 24 qershor, Zyra e Prokurorit të Specializuar njoftoi se më 24 prill ka bërë një propozim-aktakuzë për krime të supozuara lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publikë.