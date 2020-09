Disa nxënës në Vushtrri rezultojnë me Covid-19

Disa nxënës të shkollës “Mustafë Venhari” në Vushtrri kanë rezultuar pozitiv me Covid-19.

Këtë lajm e ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, i cili ka kërkuar kujdes të shtuar nga të gjithë.

Zemaj ka kërkuar nga IKSHPK që të testojë dhe ritestojë cdo nxënës apo mësimdhënës që ka simptoma.

Ky është postimi i tij i plotë:

Përderisa edhe sot Kosova po shënon zero raste të vdekjeve të pacientëve të infektuar me Covid 19 si dhe një shifër relativisht më të mirë sa i përket të të infektuarve me Covid 19, ku nga 643 teste, 63 janë pozitiv, në shkollën “Mustafë Venhari” në Vushtrri nuk është situata që dëshirojmë.

Duke pasur parasysh hulumtimin aktiv epidemiologjik dhe mbikëqyrjen e situatës epidemiologjike, IKSHPK ka bërë testimin e gjithe arsimtarëve dhe nxënësve të klasës së pestë të shkollës “Mustafë Venhari” në Vushtrri, ku më pas disa kanë rezultuar pozitiv me Covid 19.

IKSHPK ka rekomanduar që mësimi në këtë shkollë nga nga skenari “A” të kaloj në skenarin “C”, mësim online.

Të nderuar nxënës, mësimdhënës, prindër,

Testimi i mësimdhënësve, por edhe I nxënësve nëse vërehen simptoma, do të vazhdoj por nëse duhet, do të bëhet ritestimi i tyre.

Kërkoj nga ju që të jemi bashkëpunues dhe të gjithë së bashku të punojmë për të mirën e fëmijëve tanë e mos përsëriten raste të tilla.

Duke i ndihmuar njëri tjetrit, të gjithë i ndihmojmë shëndetit publik!