Dijaneti turk dhuron libra në gjuhën spanjolle për muslimanët në Argjentinë

Kryesia e Çështjeve Fetare e Turqisë (Dijanet) dhuroi libra fetarë në gjuhën spanjolle për muslimanët në Argjentinë për ta mësuar Islamin sipas burimeve të sakta, raporton Anadolu Agency (AA).

Dijaneti në bashkëpunim me Qendrën Islame të Argjentinës, të premten në xhaminë Al Ahmad në Buenos Aires dhuroi 7.000 mijë libra në gjuhën spanjolle për besimtarët muslimanë, si përkthimi i Kuranit, komentimi i Kuranit, libra rreth besimit, moralit, histori të profetëve dhe libra me hadithet e profetit Muhamed.

Në ceremoninë e mbajtur në xhaminë e Buenos Aires ishte i pranishëm edhe ambasadori i Turqisë, Şefik Vural Altay, i cili theksoi se zhvillimi i kulturës dhe qytetërimit islam mund të bëhet realitet vetëm me vënien në funksion të mendimeve dhe diturive që gjenden në libra dhe në mendje.

“Qëllimi i leximit është t’i japim vlerë jetës. Në këtë aspekt, libri është ndihmëtari ynë më i madh, leximi është i lidhur ngushtë me përgjegjësinë, ndjeshmërinë dhe me moralin e bukur. Detyra jonë është që me dituri, mendim dhe urtësi të kthehemi në esencën tonë dhe me këtë dituri t’u gjejmë zgjidhje problemeve bashkëkohore”, deklaroi Altay.

Dijaneti i gatshëm të bashkëpunojë në arsim

Drejtori i Marrëdhënieve të Jashtme i Dijanetit, Erdal Atalay, deklaroi se “Do të krenohemi pa masë nëse këto vepra do të jenë sadopak të dobishme për vëllezërit dhe motrat tona që do t’i lexojnë këto libra për ta mësuar Islamin”.

“Në Turqi kemi më shumë se 100 fakultete për studime islame, kurse nëse vëllezërit tanë argjentinas që kanë mbaruar shkollën e mesme duan të marrin arsim fetar në Turqi, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë në këtë fushë”.

“Krenohemi me mbështetjen e Turqisë”

Kryetari i Qendrës Islame të Argjentinës, Anibal Bachir Bakir, duke theksuar se muslimanët janë ngritur me shkencë në të kaluarën, deklaroi: “Një musliman duhet të jetë i dobishëm për gjithë njerëzimin. Islami nuk ka zbritur vetëm për një popull, por gjithë njerëzimi duhet të përfitojë prej tij”, tha Bakir.

“Falendërojmë Turqinë që na kujton dhe shqetësohet për problemet tona dhe gjithashtu krenohemi që Turqia na mbështet duke përkthyer këta libra të vlefshëm në gjuhën spanjolle të cilat na e ushqejnë trurin dhe shpirtin tonë”, deklaroi Bakir.

Ai gjithashtu theksoi se këta libra do t’i shpërndajë në mënyrë të drejtë në katër anët e Argjentinës, kudo që ndodhen muslimanë.