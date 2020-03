Dezinfektohen shtëpitë në lagjen e të prekurit me koronavirus në Podujevë

Mbrëmë janë dezinfektuar shtëpitë në lagjen prej nga vjen i prekuri me koronavirus në Podujevë.



Kompania e kontraktuar nga Komuna e Podujevës për dezinfektim mbrëmë ka shkuar në fshatin Dumnicë, për t’i dezinfektuar shtëpitë në lagjen prej nga vjen i prekuri me koronavirus.



Në të njëjtën kohë ka filluar dezinfektimi i objekteve të QKMF në Podujevë, Stacionit të Policisë, objektit të administratës komunale dhe objekteve të tjera publike, transmeton Kp.



Komuna e Podujevës vazhdoi me dezinfektimin edhe gjatë orëve të votna në objekte të tjera të banimit kolektiv në qytet, ndërsa sot është paraparë që i njëjti proces të kryhet edhe në Lagjen e Dëshmorëve.