Deputeti i LDK-së rezulton pozitiv me covid-19

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi ka rezultuar pozitiv për Covid-19.

Lajmin e bëri të ditur vetë ai përmes një postimi në Facebook.

Postimi i plotë:

Të nderum miq,

Me simptoma të lehta si kokëdhembje e temperaturë, dje shkova të testohem në repartin e Infektives. Unë dhe familja ime dje rezultuam pozitiv me COVID-19, dhe për pasojë, do të jemi në izolim shtepiak dyjavor.

Faleminderit!